2022/10/25 | 02:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت تربية محافظة كربلاء أن دوام اليوم الثلاثاء للمدارس الصباحية سيكون لغاية الساعة 12 ظهرًا وتعطيل الدوام العصري فيها.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاءن في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “أنه نظرا لحدوث ظاهرة الكسوف يوم غد وتأثيرها الكبير على شبكية العين من خلال الاستشارات الطبية من قبل الجهات المختصة قرر محافظ […]

ظهرت المقالة تربية كربلاء: دوام اليوم الثلاثاء للمدارس سيكون لغاية الساعة 12 ظهرًا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية كربلاء: دوام اليوم الثلاثاء للمدارس سيكون لغاية الساعة 12 ظهرًا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية كربلاء: دوام اليوم الثلاثاء للمدارس سيكون لغاية الساعة 12 ظهرًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).