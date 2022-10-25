المحافظات التي قررت تعطيل الدوام بسبب كسوف الشمس

2022/10/25 | 03:01 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت محافظات بغداد والديوانية وبابل وذي قار تعطيل الدوام في المدارس بسبب الكسوف.

كما قررت محافظة الانبار تعطيل الدوام الرسمي للمدارس وكافة الدوائر الحكومية، ليوم الثلاثاء تحسبا للاضرار الناجمة عن كسوف الشمس، فيما قررت البصرة تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ايضا.

واعلن المكتب الاعلامي لمحافظ الانبار علي الدليمي، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والدوائر الحكومية في عموم المحافظة تحسبيا للاضرار الناتجة عن كسوف الشمس.

وبذلك تنضم الانبار والبصرة لمحافظتين قامتا بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب كسوف الشمس وهي كل من نينوى والنجف الاشرف.

وفي وقت سابق عطلت كل من محافظتي النجف الاشرف ونينوى الدوام الرسمي للمدارس ليوم الثلاثاء، بسبب كسوف الشمس ظهر الثلاثاء.

واعلن المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم الثلاثاء فقط بسبب كسوف الشمس.

من جانبه، اعلن المكتب الاعلامي لمحافظ النجف ماجد الوائلي، "تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة (الدوام الظهري فقط) ليوم الثلاثاء حفاظاً على صحة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

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