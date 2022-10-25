محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي في مدارس العاصمة

2022/10/25 | 03:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بتعطيل الدوام الرسمي في مدارس العاصمة.

وذكر بيان عن مكتب المحافظ أن “محافظ بغداد محمد جابر العطا وجه بتعطيل دوام المدارس اليوم الثلاثاء بسبب حالة الكسوف”.

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