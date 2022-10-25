المطاردة‭ ‬القصصية‭ ‬التاسعة‭ ‬بعد‭ ‬الثلاثين‭ ‬-علي السوداني

2022/10/25 | 03:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّوكي‭ ‬يشعر‭ ‬بالحزن‭ .‬الحزن‭ ‬مخلوط‭ ‬بالأمل‭ .‬الأمل‭ ‬بصوت‭ ‬عوض‭ ‬دوخي‭ .‬ عوض‭ ‬دوخي‭ ‬ورائعته‭ ‬صوت‭ ‬السهارى‭ .‬السهارى‭ ‬بلعوا‭ ‬اللسان‭ .‬ اللسان‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬القلب‭ .‬ القلب‭ ‬بيت‭ ‬الداء‭ ‬والدواء‭ .‬الدواء‭ ‬ليس‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ .‬المال‭ ‬في‭ ‬الغربة‭ ‬وطن‭ .‬ وطن‭ ‬الأنبياء‭ ‬كذبة‭ ‬عظيمة‭ .‬عظيمة‭ ‬روزنامة‭ ‬الخسارات‭ […]

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