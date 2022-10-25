2022/10/25 | 03:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علّوكي يشعر بالحزن .
الحزن مخلوط بالأمل .
الأمل بصوت عوض دوخي .
عوض دوخي ورائعته صوت السهارى .
السهارى بلعوا اللسان .
اللسان لا يؤدي الى القلب . القلب بيت الداء والدواء .
الدواء ليس رأس المال .
المال في الغربة وطن .
وطن الأنبياء كذبة عظيمة .
عظيمة روزنامة الخسارات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطاردة القصصية التاسعة بعد الثلاثين -علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحزن مخلوط بالأمل .
الأمل بصوت عوض دوخي .
عوض دوخي ورائعته صوت السهارى .
السهارى بلعوا اللسان .
اللسان لا يؤدي الى القلب . القلب بيت الداء والدواء .
الدواء ليس رأس المال .
المال في الغربة وطن .
وطن الأنبياء كذبة عظيمة .
عظيمة روزنامة الخسارات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطاردة القصصية التاسعة بعد الثلاثين -علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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