المطاردة‭ ‬القصصية‭ ‬التاسعة‭ ‬بعد‭ ‬الثلاثين‭ ‬-علي السوداني



المطاردة‭ ‬القصصية‭ ‬التاسعة‭ ‬بعد‭ ‬الثلاثين‭ ‬-علي السوداني
2022/10/25 | 03:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علّوكي‭ ‬يشعر‭ ‬بالحزن‭ .

‬الحزن‭ ‬مخلوط‭ ‬بالأمل‭ .

‬الأمل‭ ‬بصوت‭ ‬عوض‭ ‬دوخي‭ .

‬ عوض‭ ‬دوخي‭ ‬ورائعته‭ ‬صوت‭ ‬السهارى‭ .

‬السهارى‭ ‬بلعوا‭ ‬اللسان‭ .

‬ اللسان‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬القلب‭ .‬ القلب‭ ‬بيت‭ ‬الداء‭ ‬والدواء‭ .

‬الدواء‭ ‬ليس‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ .

‬المال‭ ‬في‭ ‬الغربة‭ ‬وطن‭ .

‬ وطن‭ ‬الأنبياء‭ ‬كذبة‭ ‬عظيمة‭ .

‬عظيمة‭ ‬روزنامة‭ ‬الخسارات‭ […]

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