2022/10/25 | 04:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى تغيير المسار في استراتيجيته الخاصة بالحرب في أوكرانيا، والسعي إلى التفاوض بشكل مباشر مع روسيا لإنهاء الصراع المستمر منذ شهور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب أمريكيون يدعون بايدن للتفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا.. والبيت الأبيض يعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب أمريكيون يدعون بايدن للتفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا.. والبيت الأبيض يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).