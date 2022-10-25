زيلينسكي ينتقد إسرائيل..ويكشف ثمن التعاون الروسي الإيراني

2022/10/25 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إسرائيل وأشار إلى أن روسيا ستساعد إيران في برنامجها النووي مقابل تزويد موسكو بطائرات بدون طيار وصواريخ لحربها في أوكرانيا.

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