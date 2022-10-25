خيرسون تستعد لأيام صعبة.. والشتاء يزيد ظروف الأوكرانيين قساوة

2022/10/25 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جميع أنحاء أوكرانيا، دمرت الحرب أو ألحقت أضرارا بنحو 120 ألف منزل و16 ألف مبنى سكني حتى نهاية سبتمبر، وفقا لكلية كييف للاقتصاد، التي قدرت إجمالي الأضرار المادية بنحو 127 مليار دولار.

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