المرور السعودي يذكر بمخالفة تتعلق بممارسة

2022/10/25 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد المرور السعودي التذكير بمخالفة تتعلق بممارسة يفعلها كثيرون، وتتمثل في ترك محركات السيارات تعمل والخروج منها لشراء حاجيات أو أداء الصلاة.

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