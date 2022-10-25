قطع جسور واغلاق طرق في بغداد.. تفاصيل الموقف المروري اليوم

2022/10/25 | 08:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بقطع عدد من الجسور واغلاق طرق حيوية في العاصمة بغداد بالتزامن مع تظاهرات 25 تشرين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم قطع جسري الجمهورية والسنك والجسر المعلق ايضا"، مبيناً أنه "تم حصر الدخول للمنطقة الخضراء لحاملي الباجات فقط".

واضاف، أن "هناك زخم مروري كبير على جسر الطابقين كما توجد حركة مرورية كثيقة على جسر الجادرية ما ادى الى الازدحام لغاية تقاطع جامعة بغداد".كما شهد جسر ملعب الشعب ازدحاما خانقا، وفقا للمصدر، الذي أكد أن "شلل الحركة المرورية قرب الملعب سببه القطع الجزئي للطريق بالكتل الكونكريتية".

وتابع أنه "تم اغلاق جسر القادسية ابضا، وحصول ازدحا في الطريق من تقاطع الدورة باتجاه جامع ام الطبول "، مؤكدا أن "جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير مغلقة".

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