تقرير WSJ: محمد بن سلمان يسخر من بايدن في جلساته الخاصة.. والرياض تنفي

2022/10/25 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية (WSJ)، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسخر من هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن ويشكك في قواه العقلية في جلساته الخاصة، وهو ما نفاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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