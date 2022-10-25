2022/10/25 | 08:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتشاف 8 الواح اثرية في محافظة نينوى يعود تأريخها الى حقبة الملك الاشوري سنحاريب | تقرير: عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Rav7XCwTVWs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتشاف 8 الواح اثرية في محافظة نينوى يعود تأريخها الى حقبة الملك الاشوري سنحاريب | تقرير: عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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