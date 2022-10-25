الموقف المروري في العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء

2022/10/25 | 08:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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موقف مروري

جسري الجمهورية والسنك مغلق

المعلق ومداخل الخضراء فقط لحاملي الباجات

جسر الطابقين مزدحم

جسر الجادرية مزدحم لغاية تقاطع الجامعة

جسر ملعب الشعب مزدحم بسبب وجود قطع جزئي بالكتل الكونكريتية

جسر القادسية مغلق

الطريق من مفرق الدورة باتجاه جامع ام الطبول مزدحم

جميع الطرق المؤدية الى التحرير مغلقة

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