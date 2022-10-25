انتشار أمني كثيف وزحامات مرورية في بغداد

2022/10/25 | 08:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تشهد العاصمة بغداد انتشاراً أمنياً كثيفاً فضلاً عن زحامات في الطرق في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل “تقدم” إن العاصمة بغداد انتشاراً أمنياً كثيفاً فضلاً عن زحامات في الطرق.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية أغلقت عدداً من الجسور والطرق الحيوية بالتزامن مع التحشيد للتظاهرات في ذكرى الخامس والعشرين منتشرين الأول.

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