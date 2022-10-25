العثور على 42 قذيفة هاون تحت الأرض في سهل نينوى

2022/10/25 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومعثرت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، على 42 قذيفة هاون قرب قرية السماقية بسهل نينوى.

وجاء ذلك بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين في سهل نينوى، نفذ اللواء 30 واجب تفتيش اذ تمكن من العثور على 42 قذيفة هاون لعناصر داعش دفنوها تحت الأرض قرب قرية السماقية ابان سيطرتهم على المدينة.

وتم رفع المقذوفات بشكل آمن وتسليمها الى الهندسة المختصة.

يتبع ...

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