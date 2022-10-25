2022/10/25 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات بإنجاز جميع معاملات سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين التي تم استلامها مسبقا .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاخير اوعز لفروعه بتمشية كافة المعاملات المستلمة من قبل الفرع التي مضى عليها فترة طويلة ولم يتم حسمها واستكمالها ".

واشار الى ان "الانجاز يكون بحسب اسبقية استلام المعاملات وتواريخها على ان تكون مستوفية للشروط والضوابط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توجيهاً يخص معاملات منح السلف للموظفين والمنتسبين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر توجيهاً يخص معاملات منح السلف للموظفين والمنتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).