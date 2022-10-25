بممارسة أمنية صباحية.. الاطاحة بـ 7 متهمين في بغداد

2022/10/25 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على سبعة متهمين وفق مواد مختلفة في العاصمة بغداد.

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