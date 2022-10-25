مع ذكرى 25 تشرين الأول.. إغلاق طرق وجسور مؤدية للتحرير يخلّف ازدحامات خانقة في بغداد

2022/10/25 | 09:16 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن إغلاق طرق وجسور مؤدية الى ساحة التحرير، وسط بغداد، أدى إلى ازدحامات خانقة في الطرق والجسور المفتوحة داخل العاصمة.

وقال المصدر إن “جسور الجمهورية والسنك والقادسية مغلقة، كما أن جميع الطرق المؤدية الى التحرير مغلقة بالكامل”.

وأضاف المصدر أن “الجسر المعلق ومداخل الخضراء لايسمح فيها بالمرور الا لحاملي الباجات”.

وتابع المصدر أن “جسر الطابقين مزدحم، وكذلك الامر في جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد، كما أن جسر ملعب الشعب مزدحم بسبب وجود قطع جزئي بالكتل الكونكريتية”.

وتابع المصدر أن “الطريق من مفرق الدورة باتجاه جامع ام الطبول مزدحم أيضا”.

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