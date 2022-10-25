مكتب القائد العام للقوات المسلحة يصدر تعليمات مشددة للقوات الامنية للحفاظ على المتظاهرين

2022/10/25 | 09:16 - المصدر: وكالة خبر

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اصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة تعليمات مشددة للقوات الامنية للحفاظ على المتظاهرين في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ومنع استخدام السلاح والتواجد المكثف للامرين على رأس قطعاتهم العسكرية ومنع دخول الاسلحة والادوات الجارحة الى الساحات وتفعيل الجهد الاستخباري.

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