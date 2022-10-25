2022/10/25 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني لقي الممثل الفكاهي الأمريكي ليسلي جوردان، الحاصل على جائزة إيمي عن دوره في مسلسل “ويل اند جريس”، حتفه عن 67 عاماً في حادث تصادم سيارة عندما كان ذاهباً إلى مقر عمله في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الممثل الأمريكي ليسلي جوردان بحادث سيارة المركز الخبري الوطني.

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