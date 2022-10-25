تحذيرات وعطلات وصلوات.. دول عربية تترقب الظاهرة الفلكية المتوقعة

2022/10/25 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدة دول عربية عن إجراءات تستبق ظاهرة كسوف الشمس المتوقعة، الثلاثاء، وشملت إطلاق تحذيرات وتعطيل الدراسة وإجراء صلوات.

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