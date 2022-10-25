هل تشتري أرضًا افتراضية في

2022/10/25 | 09:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صامويل هاميلتون، المدير الإبداعي لمؤسسة "ديسنترالاند"، يتحدث معنا عن السبب الذي يجعل الأرض الافتراضية أكثر قيمة، ومستقبل هذا المجال في "الميتافيرس".

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