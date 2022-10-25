الإعلام الحكومي: نسبة انجاز مشروع ماء الجسر المركزي في المدائن بلغت 44%

2022/10/25 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت خلية الاعلام الحكومي في الامانة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن نسبة انجاز مشروع ماء الجسر المركزي في قضاء المدائن بلغت 44%.وذكر بيان للخلية ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “العمل بمشروع ماء الجسر المركزي الذي تنفذه محافظة بغداد في قضاء المدائن بالتعاون مع مديرية ماء بغداد مستمر ومن المؤمل انجازه منتصف العام […]

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