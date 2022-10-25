2022/10/25 | 09:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تحتضن مدينة البصرة صباح الثلاثاء 10/25/2022، حفل قرعة بطولة كأس الخليج...

ظهرت المقالة البصرة الفيحاء تحتضن اليوم قرعة العرس الخليجي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة الفيحاء تحتضن اليوم قرعة العرس الخليجي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة الفيحاء تحتضن اليوم قرعة العرس الخليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).