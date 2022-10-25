أين برنامج الحكومة الأولمبي؟!

2022/10/25 | 10:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعد المشعل

منذ زمن والشارع الرياضي العراقي يحلم

بالوسام الأولمبي الذي يفتخر به،

وليبقى رصيداً تاريخيّاً كبيراً في

الرياضة العراقية، وعلى الرغم من

المبالغ المُخصّصة للاتحادات

الرياضيّة غير أنها

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