قطر.. الأمير يتحدث عن

2022/10/25 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تتعرض إلى حملة لم يسبق أن تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم.

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