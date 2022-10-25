لبنان: الدولة غير قادرة على إنقاذ جميع المودعين

2022/10/25 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الإثنين، إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.

وقال الشامي، متحدثاً لتلفزيون لبناني محلي، إنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية.

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