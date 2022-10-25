تعرف على مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم

2022/10/25 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستمر مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بإقامة 6 مباريات في 5 محافظات.

وفي المباراة الأولى يلاعب زاخو فريق نوروز على ملعب زاخو عند الساعة الثالثة عصراً وفي ذات التوقيت، يواجه فريق القاسم ضيفه الكرخعلى ملعب كربلاء الدولي.

وعند الساعة الخامسة و15 دقيقة سيلاعب النجف فريق الصناعة على ملعب النجف الدولي وفي ذات التوقيت، سيلاقي الطلبة فريق نفطميسان على ملعب المدينة الدولي.

وعند الساعة السابعة والنصف مساءً يستضيف كربلاء فريق نفط البصرة على ملعب كربلاء الدولي وفي ذات التوقيت، سيلاقي أربيل ضيفهالحدود على ملعب فرانسو حريري.

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