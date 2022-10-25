لايبزيغ يستضيف الملكي .. ودورتموند ضد المان سيتي .. بابرز لقاءات دوري الابطال اليوم

2022/10/25 | 10:21 - المصدر: وكالة خبر

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تنطلق مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد مباريات اهمها لقاء لايبزيغ الالماني بضيفه ريال مدريد الاسباني وبوروسيا دورتموند الالماني بضيفه المان سيتي الانكليزي.

ويلتقي في الساعة 7:30 ريد بول النمساوي بضيفه نادي تشيلسي الانكليزي ويستضيف اشبيلية الاسباني كوبنهاغن الدنماركي .

وفي الساعة 10:00 مساء تقام عدة مباريات اهمها لايبزيغ الالماني ضد ريال مدريد الاسباني ، وبوروسيا دورتموند الالماني ضد مانشستر سيتي الانكليزي .

كما يلتقي دينامو زغرب الكرواتي ضد ميلان الايطالي ، وبنفيكا البرتغالي ضد يوفنتوس الايطالي .

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