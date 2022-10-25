المحافظات العراقية المعطلة للدوام الرسمي والمدارس بسبب كسوف الشمس

2022/10/25 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن عدد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس اليوم الثلاثاء، بسبب كسوف الشمس الجزئي الذي يشمل مناطق واسعة من الكرة الأرضية، في ظاهرة تستمر ساعتين وتمر فوق العراق نحو الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

ووفقا لبيانات رسمية، تلقته (بغداد اليوم)، قررت محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي، فيما عطلت النجف الدوام الرسمي في المدارس.

فيما قررت، الأنبار تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والدوائر الحكومية، والبصرة ايضا، فيما قررت مديرية تربية كربلاء أن يكون الدوام اليوم للمدارس الصباحية إلى الساعة 12 ظهراً وتعطيل الدوام الظهري في المدارس.

وقررت مديرية تربية الكرخ الثانية في بغداد تعطيل الدوام في المدارس التابعة لها، كما قررت محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي للمدارس، فضلا عن تعطيل محافظة الديوانية الدوام الرسمي في مدارس الدوام الظهري على أن يكون دوام الصباحي إلى 11 صباحاً.

من جانبها، قررت محافظة المثنى أن يكون دوام المدارس الصباحية والجامعات والدوائر والمؤسسات الحكومية إلى الساعة 12 ظهراً وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات التي سيكون دوامها ظهرياً، في حين قررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي للمدارس، وكذلك محافظة ذي قار اتخذت القرار نفسه.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أصدرت بياناً تحذر فيه المواطنين من النظر للشمس خلال فترة الكسوف اليوم بشكل مباشر، كما أوصت الوزارة عدم استخدام النظارات والفلاتر الاعتيادية حفاظاً على سلامة عيونهم لان الكسوف يؤثر عليها.

وكانت عدة دول عربية أعلنت عن إجراءات تستبق ظاهرة كسوف الشمس وشملت إطلاق تحذيرات وتعطيل الدراسة.

وسيشاهد كسوف جزئي للشمس في عدة دول عربية وأوروبية وآسيوية بنسب مختلفة اليوم الثلاثاء وخلال الظاهرة سيكون جزء فقط من الشمس مغطى بالقمر.

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