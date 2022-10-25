مكتب السيستاني يصدر توضيحا بشأن ظاهرة كسوف الشمس

2022/10/25 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

اصدر مكتب المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ظاهرة الكسوف التي ستحدث اليوم.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توقعات مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) يحصل اليوم كسوف جزئي للشمس بنسبة (44٪‏) يُرى في مدينة النجف الأشرف".

وأضاف أن "مراحل الكسوف هي كالاتي:

بداية كسوف الشمس الجزئي ساعة (1:09 ظهراً)

ذروة كسوف الشمس بنسبة (44٪‏) (ساعة 2:25 ظهراً)

نهاية كسوف الشمس الجزئي (3:36عصراً).

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