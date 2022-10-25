مقتل 6 فلسطينيين إثر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

2022/10/25 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 5 فلسطينيين في مدينة نابلس القديمة بالضفة الغربية في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية، فجر الثلاثاء، فيما قُتل شخص سادس في بلدة النبي صالح شمال رام الله برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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