2022/10/25 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اشتكى مستخدموا تطبيق ” الواتساب ” من خلل تقني، حيث أن الرسائل الفردية لا تصل بكاملها إلى الشخص الأخر (اي يصل علام واحد بدل من اثنين)، اما الرسائل التي ترسل على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطل تقني في تطبيق “واتساب” المركز الخبري الوطني.

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