2022/10/25 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة كركوك تقلص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية المركز الخبري الوطني.

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