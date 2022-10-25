2022/10/25 | 11:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kbj7I_PJcMc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 70 فنانا من روژئاڤا يفتتحون معرضا للرسم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 70 فنانا من روژئاڤا يفتتحون معرضا للرسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).