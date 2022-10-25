العبيدي : حجم رواتب المفسوخة عقودهم يتجاوز 2 ترليون دينار

2022/10/25 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس

النواب خالد العبيدي، الثلاثاء، حجم

رواتب المفسوخة عقودهم في مختلف

الأجهزة الأمنية، مبيناً أنها تتجاوز 2

ترليون دينار.

وقال العبيدي، في تصريح للصحيفة

الرسمية ،إنَّ

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