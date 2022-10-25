2022/10/25 | 11:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس
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النواب خالد العبيدي، الثلاثاء، حجم
رواتب المفسوخة عقودهم في مختلف
الأجهزة الأمنية، مبيناً أنها تتجاوز 2
ترليون دينار.
وقال العبيدي، في تصريح للصحيفة
الرسمية ،إنَّ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبيدي : حجم رواتب المفسوخة عقودهم يتجاوز 2 ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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