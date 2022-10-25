المسجدُ ودوره في الإسلام

2022/10/25 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: طالب عباس الظاهر

كان للمسجد في يومٍ ما، ببداية المسيرة

الظافرة للإسلام، خاصة على عهد النبيّ

الأكرم ووصيه أمير المؤمنين (عليهما

أفضل الصلاة والسلام) كأعدل حاكمين في

التاريخ؛ أقول كان للمسجد دور

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