التنمية المستدامة .. التنظير والتطبيق

2022/10/25 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إسماعيل نوري الربيعي

التنمية المستدامة في أبسط تعريفاتها،

تقوم على التعاطي مع الموارد المتاحة

بحكمة وأناة، استثمار عاقل وحكيم، من

دون المساس بالرأسمال المادي.

تعامل بنّاء يقوم على الأخذ بنظر

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