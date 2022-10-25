سامراء.. إصابات واعتقالات بنزاع عشائري

2022/10/25 | 11:07 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3 مدنيين واعتقال 10 اخرين جراء نزاع عشائري نشب في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر، إن نزاعا عشائريا نشب في حي الجبيرية، عند اطراف قضاء سامراء، بسبب مشاكل شخصية واجتماعية ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.

وأضاف، أن دوريات من شرطة النجدة تدخلت وفضت النزاع واعتقلت 10 أشخاص متورطين فيه، مؤكداً احالتهم الى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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