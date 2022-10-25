وزارة الاتصالات العراقية: مشكلة بالسيرفرات الرئيسية في أوروبا تؤدي إلى قطع خدمات الواتساب

2022/10/25 | 11:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الثلاثاء، سبب تعطل تطبيق واتساب إلى “مشكلة بالسيرفرات الرئيسية في أوروبا”.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن الوزارة، موضحة أن هذه المشكلة أدت إلى قطع خدمات الواتساب.

وتعطل وبشكل مفاجئ تطبيق التراسل “واتساب”، اليوم الثلاثاء، أنحاء متفرقة من العراق والعالم.

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