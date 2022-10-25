ائتلاف المالكي بشأن حقائبه الوزارية: نحن أُم الولد

2022/10/25 | 11:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن عدد حقائبه الوزارية في الحكومة المرتقبة برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، إنه “وفق الوزن الانتخابي فإن حصة ائتلاف دولة القانون في حكومة السوداني تكون (4) وزارات لكننا دائما كنا (ام الولد) وكل همنا تشكيل الحكومة والإسراع بحسم هذا الملف، إذ سيكون لنا حقيبتين فقط في الحكومة الجديدة”.

وأضاف موات أن “ائتلاف دولة القانون سيكون له وزارة التعليم العالي، وربما معها وزارة النقل أو العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا خاضع للحوارات التي تجري حالياً ما بين الكتل والأحزاب ورئيس الوزراء المكلف”.

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