2022/10/25 | 11:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YxYGo4y7bqE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو من ساحة التحرير ومقترباتها الآن) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو من ساحة التحرير ومقترباتها الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).