عطل فني مفاجئ يضرب (واتس أب)

2022/10/25 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض مواقع التواصل الاجتماعي (واتس اب)، اليوم الثلاثاء، لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف التطبيق عن العمل ببعض البلدان.

وتسبب العطل الفني في بإيقاف التطبيق عن المراسلة والاتصالات بشكل عام.

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