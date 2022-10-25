مشاركات عربية وعالمية في مهرجان بغداد الدولي للمسرح

2022/10/25 | 11:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل في العاصمة العراقية أعمال الدورة الثالثة من "مهرجان بغداد الدولي للمسرح"، الذي تنظمه وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بمشاركة 21 عرضا عربيا ودوليا.

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