2022/10/25 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعدام لـ”قاتل” الناشط الكريطي المركز الخبري الوطني.

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