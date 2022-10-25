الأسواق الصينية باللون الأحمر.. وصحف محلية تتحدث عن

2022/10/25 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما لبث أن نجح الرئيس الصيني شي جين بينغ في ولاية ثالثة، حتى باتت الأسواق المحلية في اللون الأحمر.وهبطت الأسهم المحلية، الإثنين بعد يوم واحد من الانتخاب، إلى أدنى مستوى منذ عقد مع خسائر بملايين الدولارات.

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