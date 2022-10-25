جبار هاشم: الجنبة السياسية ستضمن الندية والتنافس في كأس الخليج

2022/10/25 | 11:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي جبار هاشم، أن الجنبة السياسية ستضمن الندية والتنافس في بطولة كأس الخليج.وقال هاشم في تصريح متلفز إن “إقامة كأس الخليج في العراق، تحتاج إلى مشاركة المنتخبات بالمستوى الاول كي تظهر البطولة بنكهة خاصة، فبعض المنتخبات مثل الكويت تظهر بشكل مغاير عما تظهر عليه في المنافسات الاخرى”.[…]

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