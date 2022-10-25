ميريام فارس تقيم حفلاً في مدينة اربيل وسترتدي الزي الكردي

2022/10/25 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلاً في مدينة أربيل، ويقول منظم الحفل إن فارس ستغني في أربيل مرتدية الزي الكوردي.وأعلن منظم الحفل ريموند عبود لشبكة رووداو الإعلامية، أنه بعد سلسلة خفلات لفناني كورد وعرب في أربيل، سيقام حفل للفنانة … Readmore

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