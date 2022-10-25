ارتفاع اسعار النفط العالمية مع تراجع الدولار وتوقعات بعدم رفع اسعار الفائدة مجدداً

2022/10/25 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتعويض بعض خسائر الجلسة السابقة مع تراجع الدولار الأمريكي، في حين خفضت بيانات نشاط الأعمال الأمريكية الضعيفة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في أكبر اقتصاد في العالم.وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي … Readmore

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