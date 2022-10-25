بـ5 طرق.. كيف تقلل من استهلاك الدهون أثناء طهي الطعام؟

2022/10/25 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد أن يكون طعامك أكثر صحيًا؟ من المؤكد أنه يجب أن تقلل من استهلاك الدهون أثناء الطهي.ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الأساليب التي ستساعدك في ذلك.

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