2022/10/25 | 11:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: عزت وزارة الاتصالات العراقية، الثلاثاء، سبب تعطل تطبيق واتساب إلى “مشكلة بالسيرفرات...

ظهرت المقالة الاتصالات العراقية: مشكلة بالسيرفرات بأوروبا تؤدي إلى قطع خدمات الواتساب أولاً على المسلة.

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